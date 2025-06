Condanne definitive da scontare Violenze sessuali lesioni e rapina Quattro uomini finiscono in arresto

Una serie di arresti scuote la provincia: quattro uomini, condannati per violenza sessuale, lesioni, rapina e circonvenzione di incapace, finiscono in carcere. La svolta arriva grazie a un’attenta attività investigativa che ha portato alla notifica delle condanne definitive. Tra loro, un ascolano di 66 anni, che, nonostante l’affidamento in prova, si è visto revocare questa misura e trasferire in cella. Ecco cosa si cela dietro questa importante operazione giudiziaria...

Quattro persone sono finite in carcere, per scontare le condanne divenute definitive e ricevute per i reati di violenza sessuale, circonvenzione di incapace, rapina e lesioni, commessi in provincia e non solo. Un ascolano 66enne è stato arrestato dai militari della stazione di Macerata, in esecuzione di una ordinanza emessa dalla procura di Ascoli. L’uomo aveva l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma la misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari, con cui lui sconterĂ la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione, presa per il reato di circonvenzione di incapaci commesso ad Acquaviva Picena nel 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Condanne definitive da scontare. Violenze sessuali, lesioni e rapina. Quattro uomini finiscono in arresto

