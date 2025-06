Concorso secondaria PNRR1 le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO con Infanzia Sicilia

Il concorso secondaria PNRR1 rappresenta una tappa fondamentale per il futuro dell'istruzione in Italia, con le graduatorie finalmente pubblicate dopo un lungo ritardo. Le procedure, concluse oltre il 10 dicembre 2024, aprono le porte alle assunzioni a partire da settembre 2025, includendo anche le residua delle annualità precedenti e quelle del PNRR2 ancora in fase di definizione. Scopriamo insieme tutte le novità e le prospettive di questa importante fase del piano di assunzioni.

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: con grande ritardo arrivano le graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, e dunque utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425. A queste si aggiungeranno quelle del PNRR2, ancora in corso d'opera. L'articolo Concorso secondaria PNRR1, le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO con Infanzia Sicilia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Concorso Secondaria Graduatorie Assunzioni

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Concorso secondaria PNRR1, finalmente le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 [AGGIORNATO] Partecipa alla discussione

Concorso secondaria PNRR1, nuove graduatorie per assunzioni da settembre 2025 Partecipa alla discussione

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco da quali GRADUATORIE, ordine e percentuale nella scuola secondaria - 2025/26 saranno effettuate anche dalle GM dei concorsi scuola dell'infanzia/primaria e secondaria PNRR2. Leggi su orizzontescuola.it

Concorso secondaria PNRR1, finalmente le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 [AGGIORNATO] - Per questo motivo il concorso PNRR2 sarà più veloce, soprattutto per l’elevata selettività della prova scritta. Leggi su orizzontescuola.it