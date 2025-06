Concorso PNRR2 | 11 e 12 giugno prova scritta suppletiva per docenti in gravidanza ed esclusi con sentenza di ammissione

Se sei un docente in gravidanza o escluso con sentenza di ammissione, segnati queste date: 11 e 12 giugno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le prove scritte suppletive del Concorso PNRR2, un'occasione importante per raggiungere il tuo obiettivo professionale. Scopri come prepararti al meglio e affrontare questa fase fondamentale per la tua carriera educativa.

Con gli avvisi ministeriali n. 117718 e n. 117720 del 22 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date delle prove scritte suppletive relative al concorso PNRR 2 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, come previsto dai DDG n. 3060 e n. 3059 del 10 dicembre 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

