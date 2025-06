Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In aggiornamento

Il concorso PNRR 2 per la scuola secondaria entra nella sua fase cruciale: le nuove convocazioni per le prove orali e pratiche sono in aggiornamento e si svolgeranno a partire da maggio. Dopo aver superato con successo la fase di pubblicazione dei punteggi minimi, i candidati sono ora pronti ad affrontare questa importante tappa. Resta aggiornato per scoprire tutte le novitĂ e come prepararti al meglio alle prossime sfide!

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni.

