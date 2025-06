Concorso PNRR 1 infanzia e primaria | le graduatorie di merito In aggiornamento

Il concorso PNRR per la scuola dell’infanzia e primaria in Sicilia si conclude con la pubblicazione delle graduatorie di merito, un traguardo atteso da migliaia di futuri insegnanti. Questa importante fase rappresenta un passo fondamentale verso nuove opportunità professionali e un rinnovamento del sistema scolastico regionale. Scopriamo insieme cosa cambia e quali sono i prossimi passi per i candidati coinvolti.

È finalmente giunto a compimento l’iter del concorso PNRR per la scuola dell’infanzia e primaria in Sicilia, bandito con DDG n. 25762023 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Ufficio Scolastico Regionale ha infatti provveduto alla pubblicazione delle attese graduatorie di merito, un momento cruciale per migliaia di aspiranti docenti che hanno partecipato alla . Concorso PNRR 1, infanzia e primaria: le graduatorie di merito In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

