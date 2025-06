Concorso Nuova Solidarietà premiati gli studenti del Radice-Alighieri | i nomi

In un mondo spesso segnato da fragilità, il concorso Nuova Solidarietà celebra il valore dell'altruismo attraverso i talentuosi studenti del Radice Alighieri. Premiare chi si distingue per il suo impegno civico ci ricorda che, in questa umanità condivisa, ogni gesto di solidarietà rende il nostro animo più forte. Perché, come ci insegna il cuore, se qualcuno manca, qualcosa di noi si spegne: l’unione e la speranza di un futuro migliore.

"In tutta questa fragile umanità, il nostro aiuto e il nostro amore verso il prossimo, vincono su tutto. Nessun uomo è completo da solo, ogni uomo è un piccolo pezzo dell'umanità e ognuno è importante. Se qualcuno venisse a mancare, è come se venisse a mancare una parte di noi, perché. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Concorso Nuova Solidarietà, premiati gli studenti del Radice-Alighieri: i nomi

In questa notizia si parla di: Concorso Solidarietà Premiati Studenti