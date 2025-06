Se sei tra i 2.162 candidati che hanno superato la prova scritta del concorso DSGA, l’attesa è ormai quasi finita: le convocazioni per l’orale sono state pubblicate dagli Uffici scolastici regionali. Dopo aver affrontato con successo il primo step, ora tocca a te dimostrare tutto il tuo valore nelle prove orali. Scopri subito le date e le modalità di convocazione e preparati al meglio per questa importante sfida!

Dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati per 1.435 posti di DSGA che hanno superato lo scritto, si apprestano a sostenere la prova orale. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le lettere estratte per l'avvio delle prove e le convocazioni. L'articolo Concorso DSGA, ecco le convocazioni per l’orale AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it