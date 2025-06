Concorso docenti prove scritte suppletive | calendario e modalità

Sei un aspirante docente in attesa delle prove? Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente annunciato le date delle prove scritte suppletive, un’ottima opportunità per recuperare e consolidare la propria preparazione. Con l’11 giugno 2025 come appuntamento, i candidati avranno modo di dimostrare il proprio valore e avvicinarsi alla carriera dei sogni. Scopriamo insieme tutte le modalità e il calendario per affrontare al meglio questa importante tappa.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha fissato le date delle prove scritte suppletive per il concorso docenti, un’opportunità cruciale per molti aspiranti insegnanti. Questa decisione mira a garantire la partecipazione di categorie specifiche di candidati che non hanno potuto affrontare la prova ordinaria. Le date stabilite sono l’11 giugno 2025 per la scuola . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

