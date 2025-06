Concorso a porte chiuse Il Tar congela tutti gli atti | Illegittime le prove orali

Il mondo dei concorsi pubblici si trova sotto una nuova luce, con il Tar che blocca il procedimento e mette in discussione la legittimità delle prove orali. Una decisione che scuote l’intera procedura e invita a riflettere sulla trasparenza e correttezza delle selezioni interne. La vicenda, già protagonista di un nostro approfondimento, apre uno scenario di maggiore vigilanza e riforme per garantire meritocrazia e legalità.

Il concorso a porte chiuse finisce davanti al Tar, con i giudici che sospendono tutto l’iter in attesa di mettere sotto la lente tutta la procedura interna con progressione verticale espletata dagli uffici – e poi annullata in autotutela – per individuare un istruttore direttivo amministrativo da assegnare all’Ufficio pensioni del Cdr personale di Palazzo civico. La vicenda, pubblicata lo scorso aprile in esclusiva da La Nazione, è nota: all’inizio di febbraio la commissione esaminatrice, presieduta dal dirigente Mario Piazzini aveva concluso la procedura con l’individuazione della graduatoria e del candidato idoneo vincitore; nei giorni successivi, tuttavia, un altro dipendente, classificatosi al secondo posto della medesima graduatoria (a un solo punto di distanza dal candidato vincitore; ndr), inviò una pec al Comune per comunicare l’intenzione di presentare ricorso al Tar per l’annullamento del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it