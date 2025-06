Concluse a Napoli le riprese di Gomorra – Le Origini

Le riprese di Gomorra – Le Origini, il tanto atteso prequel della celebre saga Sky, si sono ufficialmente concluse a Napoli. Questa nuova avventura, composta da sei episodi, promette di immergere gli spettatori nell’affascinante e oscura ascesa criminale di Pietro Savastano. Diretto da Marco D’Amore, il progetto si prepara a catturare l’immaginazione del pubblico, continuando a raccontare le intramontabili storie di potere e ambizione che hanno reso questa serie un fenomeno mondiale.

Terminate le riprese. , l’attesissimo prequel in sei episodi dell’epica saga crime Sky Original, tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), la nuova serie racconterà l’ascesa criminale di Pietro Savastano. I primi quattro episodi sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore della serie, già volto iconico di Gomorra – La Serie. Gli ultimi due portano invece la firma di Francesco Ghiaccio ( Dolcissime, Un posto sicuro ). La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a gennaio 2026. 🔗 Leggi su 361magazine.com