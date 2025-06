Concerto di Vasco gravi disagi per le persone con disabilità | ci siamo sentiti invisibili e in pericolo

Il concerto di Vasco Rossi al Visarno Arena di Firenze ha dovuto affrontare disagi inaccettabili per le persone con disabilità, che si sono sentite invisibili e in pericolo. Io sono Miriam Pellegrini, rappresentante dell’Associazione Paratetraplegici Aretini (APA), e scrivo per denunciare questa grave mancanza di rispetto e organizzazione. È necessario cambiare rotta per garantire a tutti un’esperienza sicura e dignitosa, perché nessuno merita di essere lasciato indietro.

Mi chiamo Miriam Pellegrini, sono una persona con disabilità motoria grave e rappresento l’Associazione Paratetraplegici Aretini (APA). Scrivo questo appello pubblico per denunciare quanto accaduto durante il concerto di Vasco Rossi del 5 giugno 2025 al Visarno Arena di Firenze. Un’esperienza che, invece di essere un momento di gioia e condivisione, si è trasformata in un esempio lampante di discriminazione e disorganizzazione. Partecipo da oltre trent’anni a concerti ed eventi pubblici, ma non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione tanto difficile. Per le persone con disabilità l’accesso ai concerti è già di per sé un percorso a ostacoli: non è possibile acquistare i biglietti online come il resto del pubblico, ma occorre inviare richieste via email agli organizzatori, attendere mesi per una conferma, e sperare che i pochi posti riservati non siano già esauriti. 🔗 Leggi su Lortica.it