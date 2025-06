Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari all’Orto Domingo

Un’occasione imperdibile per vivere una serata di grande musica e impegno civico. Mercoledì 11 giugno alle 20.30, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari si esibirà all’Orto Domingo, un evento che unisce arte, comunità e sostenibilità. La cerimonia di sottoscrizione del Manifesto di Orto dei Miracoli e del Patto di collaborazione segna un nuovo capitolo di partecipazione attiva nel cuore della città. Non mancate a questo momento di emozione e condivisione!

Mercoledì 11 giugno, alle ore 20.30, presso l’Orto Domingo (Via Lucarelli – Bari), si terrà la cerimonia di sottoscrizione del Manifesto di Orto dei Miracoli e del Patto di collaborazione tra i membri attivi del laboratorio, uno dei percorsi partecipativi nati nel 2017 all’interno del progetto. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari all’Orto Domingo

In questa notizia si parla di: Orto Bari Concerto Orchestra

L’Orchestra a plettro del Conservatorio Scarlatti all’Orto Botanico: concerto al tramonto - Secondo concerto al tramonto all’Orto Botanico, parte di un unico ciclo di tre appuntamenti, nell’anno in cui il giardino botanico festeggia il suo 230° anniversario: lunedì 9 giugno, alle 18. Leggi su palermotoday.it

Napoli, il Real Orto Botanico accoglie la musica della Scarlatti Junior - “Orto Sonoro” è l’evento che si svolgerà domenica 8 giugno tra le circa 9mila specie ... Leggi su msn.com

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | Orto Sonoro, un suono per ogni pianta - Si rinnova dunque la suggestione di Orto Sonoro – Un suono per ogni pianta (VII Edizione), ultimo appuntamento di Scarlatti 300, edizione 2025 dei Concerti per Federico, rassegna realizzata dalla Nuov ... Leggi su politicamentecorretto.com