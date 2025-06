con parabellum doppiozero presenta un album personale ed introspettivo

guerra”), e nel suo nuovo album Doppiozero esplora emozioni profonde e conflitti interiori con una sincerità disturbante. Tredici tracce intense, frutto di un lavoro autentico e coinvolgente, registrato tra le mura di Derua Studios di Torino, città che ha plasmato il suo percorso artistico. Un viaggio musicale che invita ad ascoltare e riflettere: perché la vera pace nasce dalla comprensione di sé stessi e delle proprie battaglie.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Parabellum, il nuovo album di Doppiozero. Il progetto, composto da tredici tracce, è stato interamente registrato al Derua Studios di Torino, luogo in cui l'artista opera quotidianamente anche come social media manager e organizzatore di eventi, collaborando con realtà indipendenti come Time To Trap. Parabellum si ispira al motto latino "Si vis pacem, para bellum" ("Se vuoi la pace, prepara la guerra"). Una citazione che nel contesto del disco assume un significato concreto, legato alla conquista di una condizione di stabilità che non arriva senza fatica.