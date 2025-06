Con l' inganno riduceva in schiavitù le ragazze percosse e riti voodoo per costringerle a prostituirsi

Una orribile vicenda di sfruttamento e violenza è emersa con il risultato dell’arresto di una donna nigeriana, responsabile di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani tra il 2017 e il 2021. Manipolando con inganni e ricorrendo a riti voodoo, ha costretto numerose ragazze a prostituirsi, alimentando un circuito criminale che questa volta è stato smantellato dalle forze dell’ordine in provincia di Foggia. Un passo importante nella lotta contro il traffico di esseri umani.

