Con il cuore in bocca | Marco Baliani presenta il suo nuovo libro nell’evento-anteprima della rassegna Sul naviglio…

con il cuore in bocca, Marco Baliani presenta il suo nuovo libro nell’anteprima della rassegna sul Naviglio. Un’occasione unica per immergersi nel suo mondo di storie intense e profonde, condividendo emozioni e riflessioni che lasceranno il pubblico senza fiato. Non perdete questo appuntamento imperdibile: mercoledì 11 giugno alle 18.00 presso l’Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma. Vi aspettiamo per un momento di grande ispirazione e scoperta.

Le pagine di Marco Baliani - Alle 18 di domani, il suggestivo chiostro della Biblioteca Taroni a Bagnacavallo, ospita Marco Baliani con ’Con il cuore in bocca – readings’ (edito da Titivillus). Leggi su ilrestodelcarlino.it

Marco Baliani in Classense a Ravenna per il secondo appuntamento di Con cuore in bocca - Il ciclo di incontri, dal titolo Con cuore in bocca, è curato e ospitato dalla Biblioteca Classense, negli spazi della ... Leggi su ravennanotizie.it