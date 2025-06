Comune | Piciocchi replica a Salis sui conti Non faccia la vittima

Il dibattito pubblico si accende con le dure parole di Comune Piciocchi, che replica a Salis sui conti pubblici. In una fase delicata, è fondamentale mantenere il rispetto e la trasparenza, evitando di cadere in sterili polemiche. La vera sfida è lavorare insieme per il bene della comunità , superando le divisioni e concentrandosi su progetti concreti e condivisi. Solo così potremo garantire un futuro stabile e prospero per tutti.

"L'inizio non è certamente dei migliori: spiace che la Sindaca, all'atto della presentazione della Giunta, non abbia trovato altro di meglio da fare che attaccare il sottoscritto che in otto anni ha chiuso otto bilanci in pareggio, riducendo il debito di quasi 300 milioni di euro, trovando sempre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Comune: Piciocchi replica a Salis sui conti, "Non faccia la vittima"

