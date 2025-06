Comunali via allo spoglio | arrivano i primi dati da Taranto e da Matera

Mentre si avvicinano i risultati definitivi dello spoglio, le prime proiezioni da Taranto e Matera iniziano a delineare il quadro delle elezioni comunali. Nel giorno del referendum, che ha registrato un'affluenza del 30% e impedito il raggiungimento del quorum, l'attenzione si sposta anche sui ballottaggi in sette Comuni sardi e tredici cittĂ italiane. A Taranto, Schlein celebra, ma non mancano le...

Nel giorno del referendum che ha fatto esultare il centrodestra, visto il mancato raggiungimento del quorum (la percentuale dei votanti si è fermata al 30%, ben lontana dall'obbiettivo), occhi puntati anche sulle elezioni comunali. Si è votato in 7 Comuni della Sardegna (Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Luras e Soleminis) e in 13 cittĂ (tra cui Matera e Taranto) per il ballottaggio. 19.00 Taranto, Schlein festeggia ma non mancano le polemiche. "La destra ha perso, dopo Genova, Assisi e Ravenna, anche a Taranto". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. E ancora: "La politica che tifa l'astensione si fa male da sola, è sempre importante quando gli elettori si possono esprimere.

