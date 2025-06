Comunali | Bitetti eletto a Taranto il cx conquista Matera con Nicoletti e a Nuoro vince il campolargo con Fenu

Le elezioni comunali di quest’anno hanno regalato emozioni e sorprese in tutta Italia. Tra vittorie e riconferme, si delinea uno scenario politico in forte movimento, con un’affluenza che supera il 60% in Sardegna e un coinvolgimento crescente dei cittadini. Questi risultati sono il segno di un’attenzione crescente verso il processo democratico e di una partecipazione che si fa sempre più sentire. Ecco cosa emerge dai recenti successi nelle principali città italiane.

Nei Comuni in cui si procede con il secondo turno in media si è recato alle urne il 51,07% degli aventi diritto, mentre in Sardegna si è toccata la vetta del 61,9%, con Nuoro che ha avuto un'affluenza del 62%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Comunali: Bitetti eletto a Taranto, il cx conquista Matera con Nicoletti e a Nuoro vince il campolargo con Fenu

