Comunali affluenza alle 23 è del 37%

Alle 23, l'affluenza alle urne nei 13 Comuni coinvolti nelle elezioni per il nuovo sindaco si attesta intorno al 37%, con tutte le sezioni scrutinare. Un dato in calo rispetto al primo turno, che aveva visto il partecipazione del 45,82%. Il Comune con la maggiore affluenza è Cernusco sul Naviglio, dove il 47,89% degli elettori ha espresso il proprio voto. La sfida tra i candidati entra nel vivo, mentre gli elettori scelgono il futuro delle loro comunità .

1.08 L'affluenza per le elezioni nei 13 Comuni nei quali si deve scegliere il sindaco, alle 23, scrutinate tutte le 544 sezioni su 544, è complessivamente di circa il 37%. Lo si apprende dal sito del ministerodell'Interno. Il dato è in calo rispetto al primo turno quando era andato a votare il 45,82% di elettori. Il Comune dove si è votato di più è Cernusco sul Naviglio dove si è presentato alle urne il 47,89% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

