Comolli Juve | le 10 domande che vorrei porre al nuovo direttore generale bianconero – VIDEO di Paolo Rossi

Domani la Juventus apre un nuovo capitolo con Damien Comolli, il suo nuovo direttore generale. Ma quali domande vorremmo rivolgergli per conoscere i suoi piani e la sua visione? Paolo Rossi ne ha preparate dieci che potrebbero svelare molto sul futuro bianconero. E voi, quali quesiti porreste a Comolli per capire come intende guidare la Vecchia Signora verso nuovi traguardi? Scopriamolo insieme nel video di Pensiero Bianconero.

Nella giornata di domani, martedì, 10 giugno 2025 la Juventus darà il benvenuto a Damien Comolli. Il nuovo direttore generale bianconero si presenterà nel corso della conferenza stampa di presentazione indetta dalla società. Immaginando un ipotetico dialogo con l'ex presidente del Tolosa, Paolo Rossi ha deciso di formulare ben 10 domande da porre al diretto interessato.

Damien Comolli è in pole position per entrare a far parte della dirigenza della Juventus. Con il suo arrivo a Torino che diventa sempre più probabile, si prospettano due possibili cariche per lui.

