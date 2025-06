Como sempre più green | in arrivo nuove ecoisole e raccolta dell’olio alimentare anche porta a porta per i condomini

Come sempre, Pi249 Green si distingue per l’impegno nella tutela ambientale a Como. Nuove ecoisole, sistemi di raccolta porta a porta per i condomini e innovativi punti di raccolta per l’olio esausto sono solo alcune delle iniziative presentate durante la conferenza stampa del 9 giugno 2025. Queste novità promettono di rendere la gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile, consolidando il ruolo di Pi249 Green come protagonista nella cura del nostro territorio.

Tutte le novità in arrivo per il servizio di raccolta rifiuti a Como – dalle nuove ecoisole ai distributori di sacchi, passando per i punti di raccolta dell’olio esausto – sono state presentate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di lunedì 9 giugno 2025 nella sala. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como sempre più "green": in arrivo nuove ecoisole e raccolta dell’olio alimentare (anche porta a porta per i condomini)

