Como Calcio | Fabregas guida la preparazione tra Mozzate e Marbella

Dopo le turbolenze, Cesc Fabregas guida con entusiasmo la preparazione del Como, tra Mozzate e Marbella, per una stagione all'insegna della rinascita. Con date ben definite, il team si prepara a tornare in campo con entusiasmo e determinazione, affrontando sfide prestigiose e tornei internazionali. La fase di preparazione promette di essere il trampolino di lancio perfetto per una stagione ricca di emozioni e successi.

Finita la bufera intorno a Cesc Fabregas il Como, ha iniziato a programmare stagione e mercato. Le date sono ormai certe, il 10 luglio il Como inizierĂ la preparazione a Mozzate, per poi trasferirsi a Marbella una decina di giorni. La squadra tornerĂ sul Lario il 23 luglio, per disputare il primo torneo internazionale, organizzato dal Como al Sinigaglia che fino al 27 luglio, lo vedrĂ impegnato contro Ajax, Celtic e Al-Ahli. Il torneo si chiamerĂ Como Cup e avrĂ cadenza annuale. I lariani torneranno poi a Marbella, fino al 10 Agosto dove disputeranno il prestigioso Torneo Gamper, contro il Barcellona, che sarĂ anche la partita d’inaugurazione del nuovo Camp Nou. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Como Calcio: Fabregas guida la preparazione tra Mozzate e Marbella

