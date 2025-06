Commercio bergamaschi sempre più attenti alle spese E solo 2 imprese su 10 usano l’e-commerce

In un contesto di crescente attenzione alle spese e alla sostenibilità, solo il 20% delle imprese bergamasche sfrutta l’e-commerce, lasciando molte opportunità nel settore digitale inesplorate. Gli studi di Confcommercio Bergamo rivelano una trasformazione nelle abitudini di acquisto dei cittadini, spesso orientate verso prodotti non di marca e con una preferenza per negozi tradizionali. È il momento di ripensare le strategie di vendita e abbracciare il digitale.

Bergamo. Attenzione agli acquisti e alla sostenibilità ambientale, ma anche una preferenza per prodotti non di marca. E più di 8 negozi su 10 non utilizzano ancora l’e-commerce. A cinque anni dallo scoppio della pandemia, uno studio affidato da Confcommercio Bergamo a Format Research evidenzia la significativa trasformazione nelle abitudini di acquisto e negli stili di consumo dei bergamaschi analizzando la risposta dei negozi di Bergamo e provincia. L’oggetto della ricerca è stato il settore del retail, la vendita di beni e servizi direttamente al consumatore. Per quanto riguarda l’affluenza nei punti vendita, lo studio mostra uno scenario articolato: se è vero che il 43,6% dei commercianti dichiara un’affluenza stabile, il 38,5% registra un peggioramento, mentre il 17,9% un incremento dei clienti nel proprio negozio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Commercio, bergamaschi sempre più attenti alle spese. E solo 2 imprese su 10 usano l’e-commerce

In questa notizia si parla di: Commerce Bergamaschi Commercio Attenti

OLTRE L’E-COMMERCE/ Il futuro (e il presente) del commercio è multicanale - il settore del commercio ha vissuto un periodo di crescita, sostanzialmente contemporaneo alla diffusione dell’e- Leggi su ilsussidiario.net

Visa inaugura una nuova era del commercio con Visa Intelligent Commerce - Con Visa Intelligent Commerce, gli agenti AI potranno trovare, scegliere ed effettuare acquisti per i consumatori, sulla base ... Leggi su affaritaliani.it

Bergamasca, commercio al dettaglio il settore meno colpito dalla crisi - Le imprese bergamasche del commercio al dettaglio con almeno tre addetti registrano nel terzo trimestre una variazione del fatturato su base annua pari al - Leggi su bergamonews.it