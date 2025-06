Cominciata a Nizza la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani

La conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani a Nizza segna un momento cruciale per la tutela dei nostri mari, richiamando l’attenzione globale sulla necessità di cooperazione e azioni condivise. In un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide ambientali, questo incontro invita a un impegno collettivo per preservare gli ecosistemi marini e garantire un futuro sostenibile. Leggi come questa iniziativa può fare la differenza.

Il 9 giugno si è aperta a Nizza, in Francia, la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, con una serie di appelli alla mobilitazione e al multilateralismo, in contrasto con l’unilateralismo degli Stati Uniti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cominciata a Nizza la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani

In questa notizia si parla di: Nizza Conferenza Nazioni Unite

A Nizza la terza conferenza Onu sugli Oceani: è urgente agire - A Nizza, dal 9 al 13 giugno, si svolge la terza Conferenza ONU sugli Oceani, un evento di portata mondiale che riunisce settanta leader e migliaia di esperti per affrontare le sfide urgenti dei nostri mari.

Durante una crociera in barca a vela tra Monaco e Nizza la Principessa Ereditaria di Svezia e il Principe Ereditario di Norvegia hanno celebrato oggi la Giornata Mondiale degli Oceani. Domani parteciperanno all'apertura della Conferenza delle Nazioni Unite Partecipa alla discussione

#Venezia si conferma al centro dell’attenzione internazionale per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico, partecipando da protagonista alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani e sul Mediterraneo, in corso a #Nizza. L’evento, c Partecipa alla discussione

Al via la Conferenza Onu sugli Oceani: da oggi a Nizza i leader mondiali - La terza Conferenza delle Nazioni Unite sulla salvaguardia dei mari, da oggi al 13 giugno, vedrà riuniti a Nizza 56 capi di Stato e di governo con l'obiettivo di arrestare il rapido degrado degl ... Leggi su msn.com

A Nizza l’estremo tentativo per salvare gli oceani: “Sempre più caldi, acidi e inquinati” - Macron annuncia nuove intese sul Trattato d'alto mare, poi manda una stoccata a Trump: ... Leggi su repubblica.it

Fitto, 'investire in scienza e tech per sicurezza degli oceani' - "Alla terza conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani a Nizza l'Ue svolge un ruolo da protagonista e presenta il suo Patto per gli oceani: una strategia politica forte e ambiziosa che ci consente di ... Leggi su ansa.it