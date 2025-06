Come Timothée Chalamet è entrato in contatto con questo esclusivo brand di streetwear di Los Angeles

Sei pronto a scoprire come Timothée Chalamet abbia fatto il suo debutto nel mondo dello streetwear di Los Angeles? Prima della sconfitta dei New York Knicks contro gli Indiana Pacers, l’attore, visibilmente energico e alla moda, seduto accanto a Kylie Jenner, attirava l’attenzione con un look audace e iconico. Ma quello che rende questa storia ancora più interessante è il suo inaspettato legame con un esclusivo brand di streetwear californiano…

Prima che i New York Knicks perdessero contro gli Indiana Pacers a Indianapolis lo scorso weekend, un Timothée Chalamet carico a mille, seduto accanto alla sua fidanzata Kylie Jenner, osservava a bordo campo, urlando contro gli arbitri come se fosse lui l'allenatore. Anche se non lo sapessi già, dal suo outfit — una giacca di suede blu e arancione sgargiante abbinata a degli stivaletti Timberland color burro di arachidi — era chiaro per quale squadra tifasse. Il look è stato creato su misura da Doni Nahmias, il cui brand sportivo omonimo è uno dei preferiti dai professionisti NBA e dagli uomini alla moda di Hollywood, incluso Justin Bieber.

