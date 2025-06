Come si è vestita Rosalinda Cannavò per il Battesimo della figlia Camilla

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno reso speciale il battesimo di Camilla con un look impeccabile e ricco di sentimento. La dolcezza della mamma, vestita di rosa confetto, ha catturato gli sguardi e i cuori degli invitati, creando un’atmosfera di gioia e tenerezza. Scopri come Rosalinda ha scelto di vestirsi per questa giornata memorabile e lasciati ispirare dal suo stile elegante e romantico. Continua a leggere.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il Battesimo della loro piccola Camilla. Romantico look rosa confetto per la mamma della bimba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Rosalinda Cannavò Battesimo Camilla

