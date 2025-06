Come funziona il contratto di acquisto programmato in Italia?

Scopri come funziona il contratto di acquisto programmato in Italia, una soluzione innovativa che sta rivoluzionando il mercato immobiliare. Questo accordo permette all’acquirente di abitare subito nell’immobile, pagando il prezzo in rate dilazionate, con la proprietà piena che si perfeziona solo al saldo finale. Un metodo che alleggerisce le richieste di mutuo o le riduce drasticamente, offrendo maggiore flessibilità e sicurezza. Ma come funziona esattamente? Vediamolo nel dettaglio.

Sono sempre più frequenti nuove formule nel mercato immobiliare in Italia. Una di queste è l’acquisto programmato. Si tratta di un accordo che consente all’acquirente di acquistare un immobile mediante pagamento dilazionato, andando sin da subito ad abitare nell’immobile, ma con la piena proprietà condizionata al totale pagamento del prezzo pattuito. L’acquisto programmato fa venire meno un’onerosa richiesta di mutuo o ne riduce l’importo, e di conseguenza anche gli interessi, dilazionando il pagamento. Il contratto di acquisto programmato è valido solo se redatto in forma scritta. In esso vengono indicati: la descrizione, le eventuali pertinenze, la destinazione ed i dati catastali che identificano l’immobile; un versamento iniziale interamente deducibile, che sarà suddiviso tra caparra (non recuperabile dall’acquirente in caso di recesso) e acconto (recuperabile dall’Acquirente in caso di recesso); l’importo delle rate mensili, di cui una parte andrà ad accrescere la caparra, mentre l’altra andrà a sommarsi all’acconto, anch’esse deducibili dal prezzo dell’immobile; le modalità e tempistiche entro cui effettuare l’Atto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Come funziona il contratto di acquisto programmato in Italia?

