Come comunicare a un figlio l’arrivo di un fratellino o una sorellina

Scoprire di aspettare un nuovo membro in famiglia è un momento emozionante e delicato, soprattutto per il primo figlio. Comunicare con dolcezza e sincerità aiuta a prepararlo ad accogliere questa novità senza gelosie o insicurezze. Dai primi annunci alle coccole condivise, ogni passo è importante per costruire un legame forte e sereno tra fratelli. Ecco alcuni consigli pratici per rendere questa avventura un momento di gioia per tutti. Continua a leggere

