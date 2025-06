Coma | Ogni Dakar è unica prima vittoria in moto il ricordo più bello

Ogni Dakar è un’avventura unica, ma la prima vittoria in moto resta un ricordo indelebile. Abbiamo intervistato il leggendario pilota spagnolo Marc Coma, cinque volte vincitore del Rally Raid più prestigioso al mondo. La sua carriera è arricchita anche da esperienze in auto, come quella con Toyota e Fernando Alonso. Scopriamo insieme i momenti più emozionanti di questa straordinaria leggenda delle competizioni fuoristrada.

