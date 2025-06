Coltiviamo il benessere e gestiamo lo stress sul lavoro

Coltivare il benessere e gestire lo stress sul lavoro è essenziale per vivere con serenità e massima produttività. Nel nostro workshop, imparerai strategie pratiche per affrontare le sfide quotidiane, migliorare le relazioni professionali e personali, e organizzare il tempo in modo efficace. Lunedì 23 giugno 2025, presso l’Hotel Veronesi La Torre a Dossobuono (Verona), scopri come trasformare il tuo ambiente lavorativo e la tua vita. L’obiettivo...

Sereni e produttivi nella quotidianità del lavoro, nelle relazioni professionali e personali, nell'organizzazione del tempo e nella gestione dello stress LUNEDÌ 23 GIUGNO 2025 dalle 09.30 alle12.30 Hotel Veronesi La Torre in Via Monte Baldo, 22, Dossobuono (Verona) L'obiettivo.

Stress Lavoro Coltiviamo Benessere

