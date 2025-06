Colpo di genio delle Zebre Parma | ingaggiato Albert Einstein

Un “colpo di genio” per le Zebre Parma, che sorprendono con un nome iconico: Albert Einstein. Ma niente paura, il nuovo rinforzo è Batista, un talentuoso giovane atleta del 2000, il cui cognome evoca il grande fisico tedesco. Un gioco di parole intelligente e originale che riflette la loro ambizione di puntare in alto. La curiosità cresce: chi sarà questo promettente talento? Scopriamo insieme il futuro delle Zebre e il suo nuovo ricercato nel mondo del rugby.

Un “colpo di genio” per le Zebre Parma, franchigia di rugby a 15. Un curioso gioco di parole ‘spontaneo’ dopo l’annuncio di un nuovo rinforzo da parte del club emiliano. Le Zebre hanno infatti comunicato di aver ingaggiato Albert Einstein. Un nome che rimanda chiaramente al fisico tedesco, uno dei più importanti studiosi e pensatori del XX secolo. Il cognome del giovane giocatore di rugby è Batista: si tratta di un classe 2000 considerato come uno dei profili emergenti più interessanti del panorama rugbistico nazionale. Rugby, le Zebre annunciano. Albert Einstein. “Le Zebre Parma sono liete di annunciare l’ingaggio per la stagione 202526 del trequarti ala Albert Einstein Batista, proveniente dall’HBS Colorno”, si legge nel comunicato del club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Colpo di genio” delle Zebre Parma: ingaggiato Albert Einstein

In questa notizia si parla di: Zebre Colpo Genio Parma

United Championship: tracollo delle Zebre, i Bulls passano a Parma - La squadra con sede a Parma perde per l’ottava volta in altrettante partite e allo stadio Lanfranchi cede il passo ai Bulls con ... Leggi su sportmediaset.mediaset.it

Ucraina, le Zebre di Parma portano in salvo in Italia i familiari dei rugbisti di Kiev - Sono arrivati nella notte a Parma a bordo del bus della squadra di rugby parmigiana delle Zebre, impegnata nel campionato internazionale dell'United Rugby Championship (la ex ... Leggi su ilrestodelcarlino.it

Zebre Rugby via da Parma, arriva il bando della Fir. Il ruolo di Petrarca e Rovigo, i riflessi su Treviso - Se avverrà, Rovigo avrà qualche ruolo nella nuova franchigia? Leggi su ilgazzettino.it