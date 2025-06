Colombo-Mereghetti sfida all’ultimo voto

Cernusco si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia politica con il voto decisivo tra Paola Colombo e Claudio Mereghetti. La città aspetta con trepidazione l’esito di questa sfida elettorale, che potrebbe segnare un cambiamento storico o confermare la stabilità del passato. Oggi, dalle 7 alle 15, i cittadini sono chiamati a scegliere il futuro di Cernusco: chi guiderà la città nei prossimi anni?

Attesa a Cernusco per il nuovo sindaco. Si vota anche oggi dalle 7 alle 15, gli elettori potranno scegliere fra Paola Colombo (Pd, Avs-Cernusco possibile, Cernusco per tutti) e Claudio Mereghetti (Dimensione Cernusco, Cernusco al Centro, centrodestra). Lei, vice di Ermanno Zacchetti, 40 anni, in caso di vittoria sarebbe la prima donna a guidare la città ; lui, preside, 66 anni, si è messo in gioco dopo 40 anni di carriere nella scuola. Al primo turno a separarli poco più di 1 punto percentuale, con Colombo avanti (37,2%) e Mereghetti a rincorrere (36,1%). Si attende l'apertura delle urne per capire l'orientamento degli elettori di Danilo Radaelli (Vivere Cernusco e Adesso) e di Valentina Tedesco, (La Città in Comune; Sinistra per Cernusco e 5Stelle), gli esclusi dal ballottaggio rispettivamente con il 22,3% dei consensi e il 4,2%.