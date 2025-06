Colombia senatore Uribe grave in ospedale | i sostenitori e la famiglia organizzano una veglia

La recente aggressione al senatore colombiano Miguel Uribe Turbay ha scosso l’intera nazione, con sostenitori e familiari che si radunano in una veglia di solidarietà fuori dalla clinica Fundación Santa Fe. Dopo un intervento neurochirurgico, le sue condizioni sono stabili ma estremamente gravi, lasciando il Paese in attesa di aggiornamenti. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza dei rappresentanti politici e sulla fragile pace nel contesto elettorale colombiano.

I sostenitori e la famiglia del senatore conservatore colombiano Miguel Uribe Turbay, ferito con colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà, hanno organizzato una veglia fuori dalla clinica Fundación Santa Fe. L'ospedale ha comunicato che il senatore era in condizioni stabili dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono state descritte come "estremamente gravi" e la prognosi è riservata. Gli ex presidenti Álvaro Uribe e César Gaviria hanno visitato la clinica insieme a senatori, consiglieri comunali e altri politici, tra cui l'ex senatrice Ingrid Betancourt. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it