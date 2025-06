Colline del Secchia | Saimir Xhemalaj e Eleonora Chiara Turrini trionfano a Castellarano

Nelle suggestive colline del Secchia, Castellarano ha ospitato la 43ª edizione delle ’Colline del Secchia’, una gara che quest'anno ha visto la partecipazione di ben 850 atleti provenienti da tutta Italia. Nonostante il caldo torrido e le sfide del percorso misto, i trionfi di Saimir Xhemalaj ed Eleonora Chiara Turrini hanno reso questa giornata indimenticabile. La passione e la determinazione dei runner hanno scritto un’altra pagina memorabile in questa storica competizione.

A Castellarano 850 atleti si son dati appuntamento per l’edizione numero 43 delle ’Colline del Secchia’, classica podistica competitiva e non in territorio reggiano ma dove, da sempre, la presenza dei modenesi è predominante. La temperatura superiore ai 30° non ha aiutato i runner ad affrontare la fatica del percorso, misto strada e sterrato ma con una salita impegnativa a metà gara. Sono stati 200 gli agonisti che si son dati battaglia sugli 11 km del tracciato, mentre erano tre i percorsi per gli amatori, da 3 a 11 km. Al suo secondo tentativo a Castellarano vince e si impone nettamente in 40’17“ Saimir Xhemalaj, albanese prima già Modena Runners, ora in forza ad Atl. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net