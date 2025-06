Collegium Musicum quarto appuntamento | Paul Hindemith e il valore educativo della musica

Preparati ad immergerti in un viaggio tra note e valori educativi: martedì 10 giugno alle 19, il quarto appuntamento della trentesima stagione del Collegium Musicum ti aspetta a Villa La Rocca, Bari. Un’occasione unica per scoprire come la musica di Paul Hindemith possa insegnarci l’importanza del dialogo, della creatività e del rispetto. Non mancare a questa serata dedicata alla musica come strumento di crescita e conoscenza!

Martedì 10 giugno, alle 19, prosegue con il quarto appuntamento la trentesima stagione musicale del Collegium Musicum. L’appuntamento è negli spazi all’aperto di Villa La Rocca, a Bari, sede dell’Accademia Pugliese delle Scienze (via Celso Ulpiani 27), con il concerto intitolato «Paul Hindemith e. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Collegium Musicum, quarto appuntamento: "Paul Hindemith e il valore educativo della musica"

