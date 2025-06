Colleferro Presso la Parrocchia dell’Immacolata intitolato a Papa Francesco il salone dell’Oratorio Diffuso cittadino

Nella suggestiva cornice della parrocchia dell’Immacolata di Colleferro, si è tenuta una cerimonia emozionante dedicata a Papa Francesco, in cui il Salone dell’Oratorio Diffuso cittadino è stato ufficialmente intitolato al Santo Padre. Un momento di grande commozione e unità per la comunità locale, che ha dimostrato il proprio affetto e rispetto. La serata ha rafforzato il senso di appartenenza e speranza, confermando come la fede possa unire e ispirare il cuore di una città.

COLLEFERRO – La sera di Sabato 31 Maggio, presso la parrocchia dell'Immacolata, si è svolta una celebrazione davvero sentita

In questa notizia si parla di: Colleferro Parrocchia Immacolata Intitolato

