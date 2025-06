Colleferro Nell’Area Espositiva di Palazzo Morandi inaugurata la mostra dell’artista Claudio Ghidini dal titolo Pensando disegnando scrivendo ed altre sfumature…

Nel cuore di Colleferro, Palazzo Morandi si anima con la nuova mostra di Claudio Ghidini intitolata "Pensando, disegnando, scrivendo ed altre sfumature...". Un viaggio tra arte e emozioni, un'occasione unica per scoprire le sfumature della creatività dell’artista. La mostra, inaugurata mercoledì 4 giugno, invita i visitatori a immergersi in un mondo fatto di pensieri e colore. Non perdere questa straordinaria esperienza artistica che arricchirà il nostro patrimonio culturale.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata inaugurata nella mattinata di Mercoledì 4 Giugno, nell'Area Espositiva di Palazzo Morandi a Colleferro

