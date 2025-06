Colleferro I Cattolici Protagonisti della Resistenza Interessante incontro in Aula Consiliare dedicato alla figura di Paolo Bonomi Giovedì 12 Giugno alle ore 17,45

Nel cuore di Colleferro, un appuntamento da non perdere per riscoprire il ruolo fondamentale dei cattolici nella Resistenza. Giovedì 12 giugno alle 17:45, nell’Aula Consiliare del Comune, si terrà un coinvolgente incontro dedicato alla figura di Paolo Bonomi e al contributo dei protagonisti cattolici durante quei momenti cruciali della storia. Un’occasione unica per approfondire e onorare il valore del passato, continuando a costruire un futuro consapevole e solidale.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Giovedì 12 Giugno a Colleferro, nell’Aula Consiliare del Comune si terrĂ un interessante incontro dedicato alla figura di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “I Cattolici Protagonisti della Resistenza”. Interessante incontro in Aula Consiliare dedicato alla figura di Paolo Bonomi Giovedì 12 Giugno alle ore 17,45

In questa notizia si parla di: Colleferro Interessante Incontro Aula

Colleferro. Presentato in Aula consiliare il Tavolo di coordinamento dei Centri antiviolenza della Città metropolitana di Roma Capitale - Nella mattinata di oggi, 14 Luglio, presso l’Aula consiliare del Comune di Colleferro è stata presentata l’iniziativa “La rete Antiviolenza nei Comuni ... Leggi su informazione.it

Colleferro. Martedì 26 Novembre nell’Aula Consiliare si terrà una Conferenza – dal titolo “Fabbrica di Futuro”. Prevista la firma di un accordo tra Comune e Sapienza ... - (Prima il Levante) Si è martedì, presso l’aula consiliare dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, una riunione dei sindaci dell’Egato ... Leggi su informazione.it

Colleferro, giardino per Willy/ Ministra Dadone: “Volevo incontrare la famiglia” - che serva a qualcosa per i giovani come punto di incontro e che capiscano che la violenza non serve a nulla ... Leggi su ilsussidiario.net