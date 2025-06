Colleferro Cerimonia di premiazione della Quinta Edizione del Concorso Mondo Futuro nella biblioteca del Liceo G Marconi

Venerdì 6 giugno, nel cuore di Colleferro, si è svolta un’emozionante cerimonia di premiazione per la quinta edizione del Concorso “Mondo Futuro”, presso la Biblioteca dell’Istituto G. Marconi. Un appuntamento che ha visto protagonisti giovani talenti e idee innovative, simbolo di speranza e futuro. La giornata ha celebrato il talento e l’impegno dei partecipanti, lasciando un segno indelebile nella comunità. Ecco come si sono intrecciate passione e visione per un domani migliore.

