Collaboratori del dirigente scolastico e tutte le figure di sistema | Ancodis propone il questionario di fine anno scolastico

Al termine di un anno scolastico ricco di sfide e impegni, è fondamentale raccogliere il feedback di chi lavora quotidianamente con passione e dedizione. L'Ancodis propone un questionario di fine anno rivolto a collaboratori e figure di sistema, per valutare l’efficacia delle attività svolte e migliorare insieme il futuro dell’istituzione scolastica. La vostra opinione è preziosa: contribuendo, plasmerete un sistema più efficiente e sostenibile.

Al termine dell'anno scolastico, giunge a conclusione per molte migliaia di docenti l'incarico aggiuntivo che li ha coinvolti nelle attività connesse al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Si tratta - come spiega l'Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici (Ancodis) - di compiti che riguardano non solo l'ambito didattico ma anche quello organizzativo, svolti in molti casi oltre l'orario contrattuale e sostenuti economicamente con il fondo MOF o con compensi forfettari stabiliti tramite la contrattazione d'istituto.