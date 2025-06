Cocaina nascosta nel mazzo di fiori Pusher arrestato

Un nuovo episodio che dimostra come la creatività nel traffico di droga non possa sfuggire alla vigilanza delle forze dell'ordine. La scoperta della cocaina nascosta tra i fiori ha portato all’arresto di un pusher, evidenziando ancora una volta che nessun escamotage è abbastanza astuto da sfuggire alla legge. A quel punto, per lui, il fiore più amaro è stato sicuramente l’arresto.

Aveva nascosto la droga in un mazzo di fiori. L’escamotage non gli ha però permesso di evitare l’arresto. A finire nei guai è stato un 51enne, disoccupato e con precedenti, durante un controllo dei carabinieri. Il pusher si trovava a bordo della sua auto, quando è stato fermato per un’ispezione di routine. A tradirlo è stato il nervosismo. Nascosti tra i petali del bouquet floreale, i militari hanno così trovato 86 grammi di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato ulteriori 6 grammi della stessa sostanza stupefacente, 1.500 euro in contanti e assegni per un valore di circa 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cocaina nascosta nel mazzo di fiori. Pusher arrestato

In questa notizia si parla di: Cocaina Mazzo Fiori Pusher

Cocaina nascosta nel mazzo di fiori. Pusher arrestato - A finire nei guai è stato un 51enne, disoccupato e con precedenti, durante un controllo dei ... Leggi su ilgiorno.it

Lo spacciatore "romantico" con la cocaina nascosta in un mazzo di fiori - E' finita proprio così la trovata messa in atto da un 51enne, che è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni dopo ... Leggi su primalamartesana.it

Pusher falsario: spacciava cocaina e come resto piazzava euro falsi - Nel corso della perquisizione personale del pusher, i militari gli hanno sequestrato alcune dosi di cocaina e 200 euro in banconote da cinquanta abilmente falsificate. Leggi su ilmattino.it