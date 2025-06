Coas Nazionale Lotito risponde a Gravina | Ha un ruolo ma non si mette mai in discussione

Nel cuore di Rieti, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si confronta con le recenti parole di Gravina, presidente della FIGC. Rispondendo alle critiche, Lotito ribadisce il suo ruolo senza entrare in polemiche, ma sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo nel calcio italiano. In un clima di tensione e rispetto, le sue parole offrono uno spunto interessante sulla leadership e il futuro del calcio nazionale.

Coas Nazionale, Lotito risponde a Gravina. Le dichiarazioni del presidente della Lazio al margine di un evento a Rieti A Rieti, al margine del progetto Lazio Academy, ha parlato il presidente della Lazio Claudio Lotito per commentare la situazione nazionale e rispondere a Gravina, presidente della FIGC, che aveva reputato ‚Äúdiscorsi di basso livello‚ÄĚ le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Coas Nazionale, Lotito risponde a Gravina: ¬ęHa un ruolo, ma non si mette mai in discussione¬Ľ

In questa notizia si parla di: Nazionale Lotito Gravina Coas

Lotito: la Nazionale? Mancare un altro Mondiale dramma sportivo‚ÄĚ - Il fallimento della Nazionale italiana in occasione del recente Mondiale ha scosso gli appassionati e sollevato molte polemiche.

LAZIO - Lotito: "Gravina? Ha un ruolo, ma non si mette mai in discussione" - "Io ho fatto una considerazione non facendo nomi o cognomi, ma dicendo che quando un progetto fallisce più di una volta bisognerebbe farsi delle domande e darsi delle risposte. Leggi su msn.com

Lotito dopo il 3-0 di Oslo: "Gravina? Se la Lazio va male è colpa mia. Quindi fatevi una domanda..." - Il presidente della Lazio: "Mancare un altro Mondiale sarebbe un dramma sportivo e per l'indotto che ne consegue" ... Leggi su gazzetta.it

Nazionale, Gravina: «Spalletti? Non posso dire se resta. Io non lascio, la Norvegia era più forte» - Si attendevano le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, dopo la pesantissima sconfitta dell‚ÄôItalia in casa della Norvegia. Leggi su msn.com