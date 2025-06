coach luca cei celebra il trionfo e la promozione in serie b

Coach Luca Cei celebra il meritato trionfo e la promozione in Serie B con entusiasmo e gratitudine. Dopo una seconda parte di stagione straordinaria, partendo dal settimo posto e superando avversari ostici, il tecnico lucchese si rivolge ai suoi ragazzi con parole di ammirazione. "I nostri successi sono frutto di impegno, sacrificio e unione. Quando...

Ha tanto da dire coach Luca Cei dopo questo trionfo e sono tutte parole al miele per i suoi ragazzi. "Abbiamo fatto una seconda parte di stagione eccezionale – sottolinea il tecnico lucchese –. Siamo arrivati in finale playoff partendo da settimi in classifica e vincendo su campi difficili e complicati. I ragazzi sono stati incredibili. Abbiamo messo insieme un gruppo a settembre con tante provenienze diverse e siamo andati in difficoltà quando ad inizio anno tutti ci davano per favoriti ma siamo rimasti pazienti, abbiamo sistemato alcune cose che non funzionavano e alla distanza siamo venuti fuori con il sostegno di tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net