Cnpr forum ridurre le disuguaglianze in un' Italia a più velocità

In un'Italia a grande velocità, il CNPR Forum mette in luce una sfida cruciale: ridurre le disuguaglianze nelle aree interne. Con strategie nazionali mirate e l'impiego delle nuove tecnologie, possiamo colmare distanze fisiche e sociali, offrendo opportunità di crescita e sviluppo equo. Investire nell'innovazione digitale è il passo decisivo per trasformare le "aree bianche" in segnali di progresso. È tempo di credere nel potere della tecnologia per un’Italia più eguale e connessa.

“Esiste una strategia nazionale per le aree interne che punta a rafforzare mobilità, trasporti, istruzione e sanità. Le nuove tecnologie sono un alleato prezioso: serve investire e credere nell'innovazione digitale, che può davvero ridurre le distanze, sia fisiche che sociali. In molte aree interne, isole e zone del Sud Italia, persistono ancora troppe “aree bianche”, dove gli operatori delle telecomunicazioni non investono a causa dell'alto rapporto tra costi e utenti. In queste zone, le connessioni lente penalizzano anche servizi essenziali come quelli di emergenza. Le tecnologie satellitari possono colmare questo divario in ogni condizione, rendendo possibile lo sviluppo concreto della telemedicina e della didattica a distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cnpr forum, ridurre le disuguaglianze in un'Italia "a più velocità"

In questa notizia si parla di: Ridurre Italia Cnpr Forum

Sostenibilità, Panajia (Henkel Italia): “Puntiamo a ridurre emissioni del 90% al 2045” - Henkel Italia punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2045, riducendo le emissioni di gas serra del 90%.

Cnpr forum, ridurre le disuguaglianze in un'Italia "a più velocità" - “Esiste una strategia nazionale per le aree interne che punta a rafforzare mobilità, trasporti, istruzione e sanità. Leggi su iltempo.it

Cnpr forum, ridurre le diseguaglianze nel Belpaese - Cattaneo (FI): “Con Zes e infrastrutture sud cresce più del nord”. Leggi su ilgiornale.it

Cnpr forum: "Subito misure concrete per ridurre divario sociale in Italia" - deputata di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio a Montecitorio, nel corso del Cnpr forum “La forbice sociale ... Leggi su teleborsa.it