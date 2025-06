Cna Abruzzo lancia il Dossier burocrazia | 100 proposte per semplificare la vita alle imprese

CNA Abruzzo presenta il suo ambizioso Dossier Burocrazia, un pacchetto di 100 proposte pensate per semplificare la vita alle imprese locali. Un progetto che mira a ridurre tempi, costi e complicazioni burocratiche, liberando le energie delle piccole realtĂ regionali. Un vero e proprio mixer di innovazioni che, secondo stime CNA, potrebbe far risparmiare risorse preziose alle imprese abruzzesi, favorendo crescita e competitivitĂ sul mercato nazionale e internazionale.

Un pacchetto robusto, con ben 100 proposte di semplificazione: per liberare le energie delle piccole imprese, diverse delle quali tarate “a misura” della nostra regione. Un mixer che investe procedure, tempi, costi, norme ed enti, che secondo le stime della Cna sarebbe in grado di far risparmiare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cna Abruzzo lancia il "Dossier burocrazia": 100 proposte per semplificare la vita alle imprese

In questa notizia si parla di: Proposte Imprese Abruzzo Lancia

Sei nuovi bandi per le imprese siciliane: Tamajo presenta le proposte a Palermo - Oggi, 12 maggio, a Palermo, si è svolto un incontro cruciale con le associazioni di categoria per definire le misure del PR FESR Sicilia 2021-2027.

Cna presenta 100 proposte per snellire la burocrazia e favorire le piccole imprese in abruzzo - La confederazione nazionale dell'artigianato propone 100 misure per ridurre la burocrazia che pesa sulle piccole imprese italiane, con particolare attenzione all’Abruzzo, migliorando tempi, costi e ef ... Leggi su gaeta.it

Da Cna 100 proposte per semplificare la burocrazia 'asfissiante' - E magari far risparmiare anche la Pubblica Amministrazione i cui costi spesso si moltiplicano senza ... Leggi su msn.com

LA BUROCRAZIA CHE SOFFOCA LE IMPRESE: ECCO I 100 TAGLI CHE PROPONE LA CNA A PESCARA - PESCARA – Un pacchetto di ben 100 proposte di semplificazione per liberare le energie delle piccole imprese. Leggi su abruzzoweb.it