cmo ozzano trionfa e conquista la promozione in serie b interregionale

Con determinazione e passione, il Cmo Ozzano ha scritto una pagina memorabile della propria storia, dimostrando che con volontà e lavoro di squadra nulla è impossibile. Un traguardo che non solo celebra il successo sportivo, ma anche la crescita di un'intera comunità. Ora, l’obiettivo è consolidare questa vittoria e puntare ancora più in alto, verso nuove sfide e grandi trionfi.

"Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai", cantava Battisti. Fuochi artificiali di gioia sul campo neutro di Verdello, dove il Cmo Ozzano passeggia sui pordenonesi di Sacile nella finale di Conference Nordest di serie C (83-42) e concretizza il più straordinario dei sogni: quello della promozione in serie B Interregionale. Una linea di arrivo storica per il club di viale 2 Giugno, capace di affermarsi nel panorama bolognese in appena 8 anni e sublimando le proprie ambizioni di un progetto giovanile con la conquista del quarto campionato italiano. Alla guida della squadra un’icona ozzanese doc come coach Federico Grandi (già protagonista coi New Flying Balls della prima promozione in B nella stagione 20172018), che aggiunge una nuova pietra miliare al suo palmares. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net