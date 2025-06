Clima la strategia di sensibilizzazione è fallita | stiamo giocando una partita senza regole né arbitro

Durante la Climate Week, a Venezia, assisto alla presentazione di un libro di un famoso fotografo, totalmente d'accordo con gli ambientalisti e anche lui ambientalista, che però rimprovera la scarsa capacità di convincimento di chi ha a cuore l'ambiente. Cita l'esempio degli scienziati che negano le nostre responsabilità per il cambiamento climatico, e ne nomina alcuni. E poi cita predizioni catastrofiche. Concorda che si stiano verificando, ma la "gente" non si può convincere con la paura, vanno usate altre strade, anche se non dice quali. Concordo con lui: la strategia è fallita. Non c'è stata possibilità di commentare le sue affermazioni, anche se mi fremeva la laringe dalla voglia di farlo.

