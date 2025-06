Claudio Ranieri chi è sua moglie Rosanna

Claudio Ranieri, celebre maestro del calcio, ha sempre condiviso i suoi successi con una donna speciale al suo fianco: Rosa Bitonti. Accanto a ogni grande uomo, c’è spesso una donna che preferisce stare lontana dai riflettori, ma che con discrezione tiene in equilibrio tutto il suo mondo. Rosa, moglie devota e pilastro silenzioso della vita di Ranieri, rappresenta quella costante fonte di forza e serenità che ha contribuito a plasmare la sua carriera e la sua felicità .

Accanto a ogni grande uomo, c'è spesso una donna che preferisce stare lontana dai riflettori, ma che con discrezione tiene in equilibrio tutto il suo mondo. Claudio Ranieri, uno degli allenatori più amati del calcio italiano e internazionale, non fa eccezione. Se il campo è stato il palcoscenico della sua gloria, in moltissime occasioni, la sua vita privata ha sempre avuto una protagonista fondamentale. Si tratta di Rosa Bitonti, sua moglie, che lui chiama da sempre Rosanna. È però un muro di riservatezza, quello che ha elevato l'ex allenatore della Roma attorno alla sua famiglia. Eppure, proprio questo silenzio racconta una storia più forte di mille parole: quella di un amore solido, duraturo, che ha resistito agli alti e bassi di una carriera lunga e movimentata che si avvicina sempre di più verso la panchina della Nazionale di Calcio Italiana.

