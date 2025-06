Claudia Ruffo sul marito a La volta buona | Mi ha chiesto di sposarlo dopo un mese

Sei pronto a scoprire come un desiderio improvviso può trasformarsi in una storia d’amore da sogno? Claudia Ruffo e Rocco Pierri sono la testimonianza che il cuore non aspetta, e quando l’amore è vero, il tempo sembra fermarsi. La loro romantica avventura ci insegna che, a volte, basta un istante per cambiare tutto. Perché, come dice Harry in “Ti presento Sally”, “quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una...

Claudia Ruffo ha sposato Rocco Pierri sull’onda della passione. Dopo solo nove mesi di frequentazione l’attrice e il commercialista si sono giurati amore eterno. In realtà la proposta di matrimonio è arrivata a un mese dal primo appuntamento: segno di un amore grande e appassionato, che non ha voluto di certo aspettare. Perché del resto, come insegna Harry ti presento Sally, “quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile”. Il matrimonio di Claudia Ruffo. Ospite de La Volta Buona, Claudia Ruffo ha raccontato a Caterina Balivo i dettagli del suo matrimonio a Capri: un tripudio di gioia sia per il matrimonio sia per la vittoria del Napoli in Serie A. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudia Ruffo sul marito a La volta buona: “Mi ha chiesto di sposarlo dopo un mese”

