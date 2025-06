Claudia Ruffo chi sono il nuovo marito e l’ex

Claudia Ruffo, volto noto di "Un Posto Al Sole", ha recentemente coronato il suo amore con Rocco Pierri, il suo nuovo marito, in una romantica cerimonia civile a Capri lo scorso maggio. La loro storia, ricca di momenti speciali, ha visto anche una precedente unione con Mario Cimino Pomicino, da cui è nata Ginevra. Scopriamo insieme i dettagli di questa favola moderna, che si arricchisce di nuovi capitoli e felicità .

Claudio Ruffo, il marito è Rocco Pierri: i due si sono sposati con un rito civile ed una cerimonia tenutosi lo scorso maggio a Capri. Rocco Pierri, marito di Claudia Ruffo. Oggi l’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno. Il volto di Un Posto Al Sole è stata legata in passato a Mario Cimino Pomicino. La coppia è convolata a nozze nel 2013, e l’anno dopo sono diventati genitori di Ginevra, la loro unica figlia. Con l’uomo l’artista ha condotto una vita lontana dai riflettori: i due si sono separati dopo pochi anni ma sono rimasti in buoni rapporti. L’attrice e l’ex moglie hanno mantenuto al tempo stesso un clima sereno per la crescita della figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Claudia Ruffo, chi sono il nuovo marito e l’ex

